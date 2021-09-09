9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство внутренних дел Украины обратилось к украинскому правительству с просьбой выделить более пятисот миллионов гривен для содержания беженцев из Афганистана.

Оксана Переможенко, , 19:40 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины обратилось к украинскому правительству с просьбой выделить более пятисот миллионов гривен для содержания беженцев из Афганистана. Об этом сказано в письме главы МВД Украины Дениса Монастырского к премьер-министру страны Денису Шмыгалю. Копию документа опубликовали «Украинские новости».

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва, а также в телеграм-канале «Наглый». Многих возмутило то, что в будущем украинские граждане, вероятно, не будут получать пенсии, но на содержание беженцев, в появлении которых виновны США, украинская власть готова выделять средства.

«На размещение афганских беженцев в Украине из бюджета выделяют 500 миллионов гривен. Я не имею ничего против афганских беженцев. Но у меня вопрос: почему за их содержание должен платить я из своих налогов, а не правительство США, из-за действий которого эти беженцы вынуждены были покинуть свои дома? Не я вторгался в Ирак, не я установил там марионеточное правительство, состоящее как на подбор из му*аков, воров и трусов, не я, наконец, слил Афганистан «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках каких-то подковёрных договорняков. Но оплачивать банкет почему-то приходится мне. Разве это честно?» — задался вопросом Юрий Ткачёв.

Беженцы в аэропорту Кабула U.S. Marine Corps

«Украина существует по милости США. Надо отрабатывать милость пана. Грузины, для сравнения, сколько лет торчали в Афгане», — не без сарказма написал Goodwin.

«Пенсионеры по мусоркам еду ищут и не знают, как оплатить коммуналку, а эти жлобы размещают и содержат… афганцев…» — добавил Kіевлянинъ.

«Деньги распилят, на беженцев потратят 1 лимон, а всё остальное — по карманам», — пишет VAB VOID.

«Чем больше людей будут задавать вопрос «а на что идут мои деньги?», тем меньше будет такого трэша, который у нас творится. К сожалению, очень немногие хоть иногда задают себе такой вопрос», — отметил IURII P.

«Царек выслуживается перед хозяином за наш счёт», — отреагировал один из комментирующих.

«Это коллективная ответственность. Украина выступала в Афганистане на стороне США. Нечего было туда вообще лезть», — написал Mangust Last.

«Да, как ни странно, это честно. Суверенитет страны отдали США. И теперь решения, кого принимать и кому платить, принимают там», — считает Alexey S.

«А… [украинская власть] любого из граждан Украины под каток пустят во благо себе и любую м*азь или террориста впустят в страну по велению господина. А вы, рабы, уже внесли свой вклад, вознеся на вершину всякую шушеру, проголосовав… Теперь можете… уйти, умереть, уехать и т. д. Это их отношение к нам. Только младоевропейцы берут, кто 6, кто 30 человек. А страна, в которой несколько миллионов граждан голодают, в которой ужасные больницы и некоторым работающим хватает только на скромное питание… Слов нет. Есть, но очень плохие», — отметила Nataliya.

Беженцы U.S. Department of Defense

«5000 афганских соросят это только начало. Байден ориентировал на большее количество», — добавил Mangust Last.

«5000 беженцев из Афганистана — милости просим в Украину, 500 миллионов гривен в год из бюджета. 1 500 000 вынужденных переселенцев Донбасса — шиш вам, уезжайте в Россию уже сегодня. Это Украина Зеленского, детка», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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