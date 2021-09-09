Москва, 9 сентября 2021, 18:34 — REGNUM В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает 9 сентября пресс-служба Кремля.
Намечено обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов Союзного государства и ряд тем из сферы двусторонних отношений.
Уточняется, что подписание каких-либо документов не запланировано. После личной беседы Путин и Лукашенко ответят на вопросы сотрудников СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президентов России и Белоруссии проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.
Читайте ранее в этом сюжете: Российско-белорусские ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство