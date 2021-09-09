Москва, 9 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает 9 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Намечено обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов Союзного государства и ряд тем из сферы двусторонних отношений.

Уточняется, что подписание каких-либо документов не запланировано. После личной беседы Путин и Лукашенко ответят на вопросы сотрудников СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президентов России и Белоруссии проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.