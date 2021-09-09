Вашингтон, 9 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В беседе с журналистом компании ABC через несколько дней после «взятия» талибами организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула президент СШАДжо Байден отказался допускать, что Белый дом мог совершить ошибки при выводе военного контингента США из Афганистана. Там же он уточнил, что пребывание американских солдат в Афганистане может продлиться и после 31 августа. Невзирая на это, официальный представитель Белого домаДжен Псаки утверждала на последующей пресс-конференции, что Джо Байденом никогда не рассматривалась возможность сохранить контингент в Афганистане после обозначенной даты вывода 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Нынешняя политическая верхушка США уже совершенно позабыла о чувстве собственного самосохранения, отметили в Институте РУССТРАТ. Если правительство официально не представит гражданам «виновника провала», те самостоятельно разберутся в ситуации. Долгое отсутствие виновных лишь увеличит количество критических статей, наполненных неприглядными фактами.

The New York Times опубликовала материал, где источник рассказал об американских подрядчиках, обслуживающих ВВС Афганистана. Уже в июле они не только демонтировали с местных летательных аппаратов часть оборудования, но и удалили часть жизненно важного программного обеспечения, отвечающего за защиту вертолётов от ракет. Как утверждают авторы статьи, после этого основная часть ВВС Афганистана полностью потеряла свою дееспособность.

Журналисты канала FOX News задались вопросом, кто из правительства будет назначен ответственным за катастрофу в Афганистане и потеряет своё место. Однако там отметили, что ни Пентагон, не госдеп, ни Белый дом не видят каких-либо ошибок. По словам пресс-секретаря правительства Дженн Псаки, такой вопрос вовсе не ставится в администрации Джо Байдена.