Мирзиёев: ВВП на душу населения Узбекистана к 2030 году составит $4 тыс
Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. За пять лет планируется увеличить ВВП на душу населения Узбекистана в 1,6 раза, а к 2030 году он составит четыре тысячи долларов.
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Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).
«К концу 2023 года уровень инфляции снизится до пяти процентов, дефицит госбюджета не превысит 2,5% ВВП, а общий госдолг составит не более 50−60% ВВП».