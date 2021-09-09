Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. За пять лет планируется увеличить ВВП на душу населения Узбекистана в 1,6 раза, а к 2030 году он составит четыре тысячи долларов.

Доходы

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).