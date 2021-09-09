Москва, 9 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали выход в открытый космос на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС), сообщает 9 сентября госкорпорация «Роскосмос».

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

Уточняется, что российские космонавты должны провести в открытом космосе шесть часов.

Выходной люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС был открыт в 18:10 мск.

Главной задачей этого выхода является проведение работ по интеграции нового модуля «Наука» в состав МКС.

В частности, Олег Новицкий и Петр Дубров должны завершить подключение кабеля Ethernet к модулю «Наука», установить на модуле «Поиск» три контейнера «Биориск-МСН», а также соединить интерфейсы российских модулей «Наука» и «Звезда».

Кроме того, если позволит время, российские космонавты произведут монтаж перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля «Наука».

Как сообщало ИА REGNUM, модуль «Наука» был пристыкован к МКС в июле 2021 года. Ранее его запуск несколько раз откладывался из-за технических неисправностей модуля.