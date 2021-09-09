Казань, 9 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Казани на информационном стенде физкультурно-спортивного комплекса ГТО состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и «Дирекцией спортивных и социальных проектов», направленного на установление эффективного сотрудничества по реализации программы «Другое дело» и комплекса ГТО, а также презентация проекта «Другое дело».

АНО «Россия — страна возможностей» Подписание соглашения в Казани

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Ольга Бужинская и генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — федеральный оператор ГТО Максим Денисов. Церемония подписания проходила в присутствии Заместителя министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова.

Соглашение заключено в целях повышения уровня вовлеченности участников программы развития «Другое дело» в занятия физкультурой и спортом через участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Также одним из направлений сотрудничества станет поддержка лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы «Другое дело».

Платформа «Другое дело» предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно-полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы — промокоды на онлайн-сервисы, образовательные программы, стажировки и путешествия. Баллы можно получить за участие в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.

«Деятельность президентской платформы «Россия — страна возможностей» направлена на развитие социальных лифтов, поиск и поддержку талантов. Наши конкурсы и проекты предоставляют возможности для личностной, профессиональной и общественной самореализации граждан в различных сферах деятельности. При этом, мы понимаем, что формирование и гармоничное развитие личности во многом связано с запасом энергии, с состоянием здоровья, с готовностью преодолевать препятствия и быть бодрым, полным сил, и мы рады приветствовать в числе партнеров программы «Другое дело» организацию, напрямую связанную со спортом и физкультурой. Уверена, задания, связанные с выполнением комплекса ГТО и спортивными достижениями, войдут в число самых популярных среди участников платформы», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Ольга Бужинская.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям — это и информирование участников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» о новой программе, и возможность на официальном интернет-сайте программы прохождения регистрации для участия в комплексе ГТО, и формирование предложений по заданиям программы, их содержанию и проверке их выполнения участниками.

«Задача нашей совместной работы — это вовлечение молодежи в созидательный образ жизни. Мы планируем, что задания, связанные с участием во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО будут внесены в общий каталог знаний программы «Другое дело» и в общий каталог бонусов, где будет обеспечена возможность начисления и списания баллов за выполнение заданий участниками. Мы уверены, что такой подход крайне полезен и эффективен в популяризации спортивного и здорового образа жизни», — подчеркнул генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования о возможности участия в программе развития «Другое дело» и физкультурно-спортивном комплексе ГТО и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

К программе «Другое дело» уже присоединились более 50 партнеров — крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных структур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. Полученные баллы можно обменять на промокоды, гаджеты, обучающие курсы, подписки на мультимедийные сервисы и другие призы.

Чтобы присоединиться к проекту «Другое дело», нужно добавить мини-приложение в социальной сети ВКонтакте, выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. Стать участником может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. С момента запуска платформы «Другое дело» в июне 2021 года к ней присоединились более 130 000 участников. Они выполнили почти 500 000 заданий и заработали более 157 000 000 баллов, которые могут обменять на призы и подарки.