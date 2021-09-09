Заключено важное соглашение между АНО «Россия – страна возможностей» и ГТО
Казань, 9 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Казани на информационном стенде физкультурно-спортивного комплекса ГТО состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и «Дирекцией спортивных и социальных проектов», направленного на установление эффективного сотрудничества по реализации программы «Другое дело» и комплекса ГТО, а также презентация проекта «Другое дело».
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Ольга Бужинская и генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — федеральный оператор ГТО Максим Денисов. Церемония подписания проходила в присутствии Заместителя министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова.
Соглашение заключено в целях повышения уровня вовлеченности участников программы развития «Другое дело» в занятия физкультурой и спортом через участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Также одним из направлений сотрудничества станет поддержка лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы «Другое дело».
Платформа «Другое дело» предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно-полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы — промокоды на онлайн-сервисы, образовательные программы, стажировки и путешествия. Баллы можно получить за участие в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.
Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям — это и информирование участников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» о новой программе, и возможность на официальном интернет-сайте программы прохождения регистрации для участия в комплексе ГТО, и формирование предложений по заданиям программы, их содержанию и проверке их выполнения участниками.
Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования о возможности участия в программе развития «Другое дело» и физкультурно-спортивном комплексе ГТО и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.
К программе «Другое дело» уже присоединились более 50 партнеров — крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных структур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. Полученные баллы можно обменять на промокоды, гаджеты, обучающие курсы, подписки на мультимедийные сервисы и другие призы.
Чтобы присоединиться к проекту «Другое дело», нужно добавить мини-приложение в социальной сети ВКонтакте, выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. Стать участником может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. С момента запуска платформы «Другое дело» в июне 2021 года к ней присоединились более 130 000 участников. Они выполнили почти 500 000 заданий и заработали более 157 000 000 баллов, которые могут обменять на призы и подарки.