Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Исследователи из Университета Цукубы (Япония) идентифицировали и описали найденный в Узбекистане ранее не известный вид динозавров, сообщает Подробно.уз.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Динозавр

«Эти сверххищники значительно превосходили по размерам даже знаменитых тираннозавров, они занимали высшее положение в пищевой цепи своего времени», — говорится в публикации.

Окаменелые останки обнаружены в формации Биссекты в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Установлено, что этот динозавр бродил по Земле около 90 миллионов лет назад.

«Авторы открытия назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь Улугбека, султана империи Тимуридов, а также известного астронома и математика XV века», — отмечает издание.

Как отмечается в публикации, палеонтологи считают, что найденное существо в свое время было настоящим «царем динозавров», оно превосходило по своим размерам знаменитых тираннозавров и не имели себе конкурентов.