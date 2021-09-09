Москва, 9 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Сегодня вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности являются ключевыми в стимулировании инновационной деятельности в Российской Федерации, и поэтому в условиях перевода российской экономики на инновационный путь развития необходимо стремиться пересматривать «устаревшие» подходы к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и более активно совершенствовать гражданское законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

Tpprf.ru Дмитрий Фадеев

Он отметил, что сегодня по действующему законодательству патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить третьему лицу безвозмездную простую лицензию на использование своего результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд. При этом лицом, которое всегда обязано выплачивать соответствующее вознаграждение автору результата интеллектуальной деятельности, является работодатель.

Ситуация, по словам Фадеева, сохраняется даже тогда, когда принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности по требованию государственного или муниципального заказчика будут принудительно переданы третьему лицу на основании безвозмездной простой лицензии, при этом по-прежнему лицом, обязанным выплачивать вознаграждение работнику, будет оставаться его работодатель.

«Нам видится, что такой подход фактически может нанести определенный экономический убыток работодателю и в целом не вполне стимулирует правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по контрактам для государственных или муниципальных нужд», — сказал Фадеев.

В пресс-службе ТПП РФ отметили, что палата предлагает пересмотреть данный подход и установить, что в случае предоставления третьему лицу по требованию государственного или муниципального заказчика соответствующей лицензии, а также при предоставлении такому лицу лицензии непосредственно государственным или муниципальным заказчиком, являющимся совладельцем патента, вознаграждение автору служебного результата интеллектуальной деятельности должен выплачивать не работодатель, а государственный или муниципальный заказчик, поскольку именно он настаивает на отдаче соответствующей лицензии и, следовательно, имеет для этого определенный экономический интерес.

Соответствующие предложения ТПП РФ в ближайшее время направит в профильные органы государственной власти.