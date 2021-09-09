Калуга, 9 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Калужская область первой из регионов-участников бонусной программы «Сердце России» удостоилась статуса партнёра от инициаторов проекта. Калужская область адаптировала эмблему проекта под свой регион, украсив значок ракетой — символом космонавтики. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области Калужская адаптация логотипа «Сердца России»

Межрегиональный проект «Сердце России» реализуется под эгидой туристско-информационного центра Воронежа. Проект объединяет 14 регионов-участников, расположенных между признанными туристическими лидерами — Москвой и Краснодарским краем. Среди них — Брянск, Волгоград, Воронеж, Тула, Липецк Орёл, Пенза Ростов и другие, которые договорились об интеграции организационных, информационных и иных ресурсов для разработки и реализации проекта «Сердце России», а также для укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма.

Одна из главных задач проекта — развитие существующих и формирование новых туристских межрегиональных маршрутов. Основная цель — продвижение внутреннего туризма и туристического потенциала регионов России.

До 30 сентября 2021 года в рамках проекта осуществляется бонусная программа, по которой путешественники по регионам России получают баллы, а за них — призы. Баллы начисляются за посещение туристско-информационных центров и других туристических объектов, подключенных к системе, в 11 регионах. Чем больше баллов наберет турист, тем дороже подарок он сможет получить. В призовом фонде программы сувенирные наборы, дорожные несессеры, сертификаты на питание, посещение музеев, экскурсий, дегустаций и мастер-классов. По итогам летнего сезона с 1 по 7 октября среди туристов, посетивших максимальное количество регионов-участников, будут разыграны суперпризы — туры выходного дня. От Калужской области победители отправятся на обзорную экскурсию по космическому маршруту от ТИЦ «Калужский край», посетят Государственный музей истории космонавтики и мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского.