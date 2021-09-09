Москва, 9 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум.

Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» АлександрТащин назначен на должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ».

АНО «Россия — страна возможностей» Александр Тащин

«Я с благодарностью принял это предложение генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова. На сегодняшний день субхолдинг «Матч» — это лидер в области спортивных СМИ. У нас самая профессиональная команда, что мы неоднократно доказывали на всех крупных международных форумах. Мы продолжим укреплять наши лидерские позиции, будем продолжать цифровизацию наших телеканалов и показывать все крупные спортивные соревнования, происходящие во всем мире», — рассказал журналистам Александр Тащин.

Александр Тащин родился в 1982 году. Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ. С 2001 года он работал в структуре ВГТРК «Телеканал «Россия», прошел путь от специалиста отдела командировок до заместителя директора телеканала «Россия 24». В 2007 по 2020 гг. был заместителем директора телеканала «Россия-24» и финансовым директором дирекции информационных программ ВГТРК («Вести»).

С 2013 по 2015 был директором дирекции спортивных программ. Отвечал за все спортивные трансляции на телеканалах «Россия 1», «Россия 2» и «Россия 24», а также был главным редактором телеканалов «Спорт», «Спорт 1» и «Бойцовский клуб».

Александр Тащин руководил освещением Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, получил Почетную грамоту Президента Российской Федерации за заслуги в подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Он принимал участие в запуске телеканала Russia Today (английская и арабская версии).

В 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. — лауреат рейтинга молодых медиаменеджеров России.

Александр Тащин в рамках конкурса «Лидеры России 2020» реализовал проект, представляющий собой серию видеороликов, рассказывающих гражданам России о социально значимых проектах, таких как волонтерство, программа «Умный пенсионер» и другие.

Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.