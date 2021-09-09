Москва, 9 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Москве в качестве эксперимента начнут выдавать в коммерческих аптеках льготные лекарства, заявила 9 сентября на IV Форуме социальных инноваций регионов вице-мэр Анастасия Ракова.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтеры покупают лекарства

«В ближайшее время мы запустим эксперимент, в рамках которого пациент сможет получить лекарство по льготному рецепту, наряду с городскими пунктами выдачи препаратов, в коммерческих аптеках», — уточнила Ракова.

По её словам, такой способ выдачи неспецифических лекарств, доля которых составляет до 40% от общего количества препаратов для льготников, позволит властям разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. А у получателей лекарств появится больше точек для получения нужного лекарства.

Ранее правительство РФ дополнительно выделило 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий.

Подробности читайте здесь:Правительство РФ направит 1,6 млрд рублей на лекарства для льготников