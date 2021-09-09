Москва, 9 сентября 2021, 18:01 — REGNUM Транзит газа через Украину Россия готова продолжать, но пока не все факторы определены, важен объёмов закупки газа Евросоюзом, сообщила 9 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также, по словам российского дипломата, «конкурентоспособность альтернативных маршрутов» (помимо Украины) также рассматривается как важный фактор. Она добавила, что тема «Северного потока — 2» нездоровым образом политизируется за пределами России.
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