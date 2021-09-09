Москва, 9 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Транзит газа через Украину Россия готова продолжать, но пока не все факторы определены, важен объёмов закупки газа Евросоюзом, сообщила 9 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Захарова «Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим».

Также, по словам российского дипломата, «конкурентоспособность альтернативных маршрутов» (помимо Украины) также рассматривается как важный фактор. Она добавила, что тема «Северного потока — 2» нездоровым образом политизируется за пределами России.