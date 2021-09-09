Ярославль, 9 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Задолженность населения Ярославской области по кредитам в первое полугодие 2021 года выросла 13 миллиардов 333 миллиона рублей. Об этом сообщает Ярославльстат.

Деньги

Ведомство публикует обзор социально-экономического положения Ярославской области в первом полугодии 2021 года. По данным Ярославльстата, помимо роста долгов по кредитам, за первые шесть месяцев сократились и сбережения ярославцев во вкладах и ценных бумагах. Они уменьшились на 1,4 миллиарда рублей.

Цена на продовольственные товары в первом полугодии выросли на 4,8 процента, на непродовольственные — на 4,9 процента. Среди продуктов в лидерах свекла (рост в 4,7 раза), морковь (в 2,9 раза), капуста (в 2,2 раза). Относительно декабря 2020 года цены на дизельное топливо выросли на 3 процента, а на бензин — на 4,8 процента. Дорожал в первом полугодии 2021 года и рынок услуг.

«В среднем на 23,1 процента подорожали билеты в театры, кинотеатры, музеи и выставки, на 18,9 — услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, на 17,9 — проезд в поездах дальнего следования, на 16,7 — услуги сотовой связи, на 14,3 — услуги гостиниц, на 14 — ветеринарные услуги, на 12,9 — ритуальные, на 10,4 — почтовые, на 9,6 — услуги химчисток и прачечных, на 8,6 процента — услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств», — отметили в Ярославльстате.

По данным статистиков среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в организациях Ярославской области составила 40 006 рублей.