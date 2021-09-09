Москва, 9 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В тройку лидеров топ-5 проектов реализации которых, по мнению российских граждан, государство обязано уделить особое внимание вошли «Здравоохранение» (так считают 76% опрошенных) и «Образование» (62% респондентов). Третью строчку делят «Жилье и городская среда» и проект «Экология». Об этом говорится в опубликованном 9 сентября совместном исследовании Совета Федерации и аналитического центра НАФИ.

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Полностью рейтинг по осведомленности о нем граждан выглядит так: в него по-прежнему входят нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография» и «Жилье и городская среда».

Разновозрастные группы россиян по-разному оценивают степень важности того или иного нацпроекта. Например, для возрастной группы старше 60 лет наиболее значимым оказался проект «Здравоохранение», его называли 81% опрошенных против 76% в целом по стране.

Молодежь 18−24 лет наиболее значимым для себя называла проект «Жилье и городская среда». В этой группе за него проголосовали 38% против 29% в среднем по России. Оказалось, что мужчин больше чем женщин волнуют проблемы демографии, свою озабоченность высказывали 25% мужчин против 12% женщин.

Кроме того, респонденты с высоким уровнем доходов, среди своих приоритетов чаще называли проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, в то время, как граждане с невысокими доходами настаивали на реализации нацпроекта «Культура».

Также стоит отметить, что доля тех, кто знает о национальных проектах продолжает увеличиваться. Осведомленность относительно 2019 года выросла с 44% до 54%. Правда тех, кто хорошо о них знает больше не стало, а рост произошел за счет тех респондентов, которые осведомлены о нацпроектах в общих чертах, их количество увеличилось с 37% до 49%.

Что касается доли сограждан, которые верят в то, что нацпроекты будут реализованы в срок полностью или частично, то в сравнении с 2019 их количество заметно возросло, с 56% поднявшись до 71%.

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