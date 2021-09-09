Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 34 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 5 сентября в регионе был зафиксирован «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки летальных случаев COVID-19 — 36 случаев.

Всего в регионе подтверждена 5501 смерть от данной инфекции. Болезнь побороли уже 118 266 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тавде (Свердловская область) скончалась вице-мэр Людмила Склярова. По словам экс-главы города Виктора Лачимова, она болела COVID-19.

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