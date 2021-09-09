Москва, , 17:48 — REGNUM Силы Балтийского флота России, базирующиеся в Калининградской области, начали действия в рамках своего участия в стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

Об этом сообщил 9 сентября командующий Балтфлотом Александр Носатов в ходе церемонии открытия учений «Запад-2021».

"Командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым», — сказал Александр Носатов.

Напомним, в стратегических учениях «Запад-2021» задействованы порядка 200 тыс. военных, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе подразделения Вооруженных сил Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

Военные учения «Запад-2021» будут проходить до 15 сентября на территории России, Белоруссии, а также в южных районах Балтийского моря.

По сценарию учений, условное государство «Полярная республика», обладающее высокоразвитыми вооруженными силами, оказывает попытки силового давления на «Центральную федерацию», которые перерастают в военный конфликт.

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