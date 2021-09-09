Минск, 9 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Зенитные и авиационные подразделения России и Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство на воздушной границе Союзного государства. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство состоялся на белорусском аэродроме 61-й истребительной авиабазы, сообщила 9 сентября пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», — сказано в сообщении.

В нём также отмечено, что одновременно специалисты зенитных ракетных войск также заступили на боевое дежурство с теми же задачами и целями в Западной Белоруссии.

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Напомним, границей Союзного государства России и Белоруссии является не только воздушная граница и не только на белорусском её участке. О службе белорусских военных на российском участке союзной границы пока ничего не известно.