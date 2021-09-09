Сыктывкар, 9 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Воркута заслужила почетное звание «Город трудовой доблести» всей своей историей, заявил председатель Госсовета Коми Сергей Усачев.

Воркута.рф Воркута

«Десятки тысяч людей отдали свои подписи, чтобы увековечить память тех, кто трудился в тяжелейших условиях Заполярья в военные годы для блокадного Ленинграда, для Победы. Мы рады, что голос республики был услышан, и Владимир Владимирович принял это важное историческое для всех нас решение. Всей своей историей Воркута заслужила почетное звание «Город трудовой доблести», — заявил Усачев.

Как сообщало ИА REGNUM, почетное звание «Город трудовой доблести» сегодня было присвоено 12 российским городам, включая Мончегорск, Сызрань, Кострому и другие.