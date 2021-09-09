Луганск, 9 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Обстрел посёлка Смелое (ЛНР) осуществили украинские боевики, сообщает 9 сентября управление Народной милиции республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что ВСУ применили артиллерийское орудия калибра 122 мм. Комментируя атаку, жительница Смелого рассказала: «Дети перепугались, конечно».

Как заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский, обстрел Смелого вёлся со стороны Крымского. Он добавил следующее:

«Обнаруженный артиллерийский снаряд упал в окрестностях населённого пункта Смелое, не долетев несколько метров до жилых строений».