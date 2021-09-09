Ресифи, Бразилия, 9 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. 10 сентября в Ресифи на «Арене Пернамбуку» сборная Бразилии по футболу в матче десятого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Перу. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Бригада арбитров: Вильмар Рольдан | Александер Гусман | Вильмар Наварро | Иво Мендеш.

На данный момент сборная Бразилии, одержав семь побед и 21 очко, идет на первой позиции в турнирной таблице группы. Сборная Перу с восемью очками расположилась на седьмом месте.

В последний раз Бразилия и Перу играли между собой 6 июля в рамках полуфинала Кубка Америки 2021. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Тите со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил атакующий полузащитник «Лиона» Лукас Пакета после передачи Неймара.