Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Заготовительные пункты получили от жителей Ленинградской области за вознаграждение 34,2 тонн различных ягод. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Черника

По данным на 1 сентября, 115 заготовительных пунктов Леноблпотребсоюза закупили у жителей Ленобласти 11 тонн черники, 17 тонн брусники, 6 тонн черноплодной рябины, 200 килограмм черной и красной смородины. Всего в этом сезоне планируется закупить более 100 тонн ягод и плодоовощной продукции.

«В этом году в лесах области хороший урожай, и наше потребительское сообщество работает на полную мощность, заготавливая для торговых сетей и других покупателей областную продукцию, а для тех людей, кто сдает ягоды это хороший дополнительный доход», ― рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

За последние пять лет на поддержку потребительских сообществ в части компенсации затрат было выделено из бюджета области более 20 млн рублей, из которых 3,9 млн получены в 2021 году.

Полученную от населения ягоду центры готовят к сбыту в замороженном виде, либо, как например Волховское райпо, производят из них различную продукцию, такую как клюква в сахарной пудре и экстракт под единым брендом «Вепсский Край».