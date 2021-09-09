Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai WIA Corporation 9 сентября открыла построенный в Петербурге завод по производству автомобильных двигателей на Левашовском шоссе. Предприятие понадобилось корпорации Hyundai для дальнейшей локализации производства своих автомобилей в России.

(сс) Garett Mizunaka Двигатель

Объем инвестиций в новое предприятие составил 15,8 млрд рублей, на нем будет создано 500 рабочих мест. Строительство завода стало очередным этапом реализации специального инвестиционного контракта, заключенного между Минпромторгом РФ РФ, правительством Санкт-Петербурга и «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Массовый выпуск продукции новый завод начнет в октябре 2021 года. За первый год планируется выпустить 240 тыс. двигателей, затем нарастив производство до 330 тыс. двигателей в год.

«В 2021 году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года еще и двигатели Nu объемом 2 литра. Двигатели будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X», — рассказали в пресс-службе OOO «Хендэ Мотор СНГ».

Часть двигателей, как предполагается, будет экспортироваться из России за рубеж, но основным потребителем станет петербургский завод Hyundai.