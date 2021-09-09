Москва, , 17:31 — REGNUM Северный флот начал масштабные военные учения в Арктике для отработки обороны Северного морского пути, сообщает 9 сентября пресс-служба флота.

Поход кораблей Северного флота Mil.ru

Уточняется, что манёвры проводятся с участием восьми тыс. военнослужащих, до 800 единиц военной техники и порядка 50 кораблей и судов.

«К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

В ходе учений действия сил и войск Северного флота будут осуществляться в акваториях моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей, в районе Новосибирских островов, а также архипелага Земля Франса-Иосифа.

Манёвры являются плановыми. Ими руководит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

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