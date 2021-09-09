Исмаилия, Египет, 9 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале в 20 км от города Исмаилия (Египет) 9 сентября сообщили Sky News Arabia.

Контейнеровоз проходит Суэцкий канал (Vyacheslav Argenberg Wikimedia Commons)

Судно село на мель, заблокировав Суэцкий канал. Вскоре его сняли с мели, движение восстановлено.

Известно, что инцидент произошёл судном под флагом Панамы, следовавшим в порт Судана. Контейнеровоз вёз груз весом 43 тысячи тонн.