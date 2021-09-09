Москва, 9 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной индексации зарплат внес в Госдуму депутат от ЛДПР Виталий Пашин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Предлагается закрепить обязанность работодателя внебюджетной сферы деятельности по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги независимо от наличия такого условия в коллективном договоре, соглашениях или локальных нормативных актах работодателя.

Индексация должна быть осуществлена с учетом изменения показателя индекса потребительских цен в регионе, где работник осуществляет трудовую функцию.

Для работодателей, не являющихся государственными органами и учреждениями, предлагается индексировать заработную плату работникам не менее одного раза в год по итогам финансового года, при условии получения прибыли предприятия и отсутствия признаков несостоятельности (банкротства).

При этом законопроектом предусмотрено право работника и работодателя для реализации иных договоренностей о механизмах индексации.

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