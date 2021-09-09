Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В гимназии № 1 Ханты-Мансийска за сутки дважды эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Pxhere.com Пожарная сигнализация

Первый раз сигнализация сработала 8 сентября в 19:23 по местному времени (17:23 мск). Из учебного заведения эвакуировались 15 человек. Причиной срабатывания сигнализации стало возгорание сушилки для рук в туалете. Пострадавших нет.

Второй раз сигнализация сработала 9 сентября в 13:22 по местному времени (11:22 мск). Эвакуировали уже 944 учащихся и работников гимназии. Причиной срабатывания сигнализации стал пар в столовой. Пострадавших нет.