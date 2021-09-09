Ярославль, 9 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Ярославле 9 сентября около 15 часов дня рейсовый автобус № 56 марки «ЛиАЗ» врезался в опору освещения. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net ДТП в Ярославле

В результате ДТП пострадали два пассажира.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15 часов возле дома по проспекту Машиностроителей, 48. По предварительной информации автобус марки «ЛиАЗ» под управлением мужчины 1978 года рождения совершил наезд на опору электроосвещения. На настоящий момент известно, что два пассажира автобуса доставлены в больницу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.