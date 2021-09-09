Москва, , 17:21 — REGNUM Вступление Украины в военный блок НАТО вынудит Россию принять ответные меры для обеспечения своей безопасности, сообщил 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил в телеэфире «Первого канала».

При этом Песков отметил, что гипотетическое вступление Украины в НАТО потенциально опасно.

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно заявляет «о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы говорят, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать».

«То есть, потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент», — пояснил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс и США даже без официального членства Украины в нём практически свободно используют территорию этой страны в своих целях.

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