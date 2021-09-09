Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 9 сентября на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) был опубликован список судей, назначенных на матчи седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. На центральный матч тура «Ростов» — «Краснодар» назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты судьи — Адлан Хатуев и Алексей Ковалев.

ФК «Краснодар»

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 13 сентября и пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После шести туров «Краснодар» с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» с пятью очками располагается на четырнадцатой позиции в зоне вылета.

В последний раз «Ростов» и «Краснодар» играли между собой 16 мая. Тот матч завершился уверенной победой «быков» со счетом 3:1. Примечательно, что за всю историю противостояния этих команд (22 матча), «Ростову» лишь однажды удалось одержать победу.