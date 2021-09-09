Архангельск, 9 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Архангельской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в новой редакции документа полностью исключена установка мусоросжигателей.

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Кроме того, авторы документа увеличили перечень контейнерных площадок с 6 500 до сейчас — 9 800.

«В терсхеме определены и наши цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов по причине исчерпания проектной вместимости, а также создать в области три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО. В процессе сортировки будет осуществляться разделение отходов по видам, с извлечением перерабатываемых фракций отходов», — сообщил министр ЛПК региона Игорь Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, прежняя территориальная схема по обращению с ТКО была утверждена в 2019 году. Согласно документу, в регионе должны были установить 14 мусоросжигателей (инсинераторов), один из них — в километре от центра Архангельска.