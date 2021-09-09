Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. 9 сентября агент 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна Фали Рамадани предложил «Милану» услуги своего клиента. Текущее соглашение Азмуна с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2021/22.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

Ранее сообщалось, что в Азмуне заинтересован лично главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо. За «волков» также выступает бывший игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов.

В прошедшее летнее трансферное окно Азмуном, помимо «Ромы», интересовались «Лион», леверкузенский «Байер-04» и лондонский «Тоттенхэм».

Сердар Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за трансфер футболиста 12 миллионов евро. На данный момент стоимость форварда сборной Ирана, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун принял участие в шести матчах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами.