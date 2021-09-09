Севастополь, 9 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Севастополе прокуроры выявили незаконный сброс сточных вод в акваторию Чёрного моря в районе посёлка Кача. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города 9 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Сообщения о сбросе стоков в акваторию Черного моря появились в социальных сетях, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Выяснилось, что физическими лицами в ранее существующую трубу водоотведения, уже выведенную из эксплуатации, были осуществлены врезки, чрез которые осуществлялся сброс сточных вод.

По требованию прокуратуры специалисты ГУПС «Водоканал» затампонировали трубу, через которую осуществлялся сброс. Материалы проверки для установления виновных и привлечения к ответственности направлены также в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и Севастополю.