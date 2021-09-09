Краснодар, 9 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. 7 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Самым крупным трансфером российских клубов стал переход 28-летнего колумбийского таранного форварда Джона Кордобы из берлинской «Герты» в «Краснодар» за 20 миллионов евро. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

Всего клубы Российской Премьер-лиги летом потратили на трансферы 124 миллиона евро. Это шестой показатель в Европе.

Текущее соглашение Джона Кордобы с «быками» рассчитано до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает колумбийского нападающего в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в шести матчах за «Краснодар» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.