Москва, , 11:22 — REGNUM Законопроект о запрете списания за долги средств единовременных социальных выплат внесли в Госдуму парламентарии «Единой России» во главе с первый вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и лидером фракции в Госдуме Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Госдума

«Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств», — сообщил Неверов.

Сейчас списание за долги запрещено из средств пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий.

Инициатива внесена в Госдуму по поручению президента РФ Владимира Путина.

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В июне 2021 года президентом РФ был подписан закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги.

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