Брянск, 9 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Новую мусоросортировочную станцию открыли 9 сентября в Жуковском районе Брянской области. Объект построен по национальному проекту «Экология».

Govvrn.ru Сортировка мусора

Станция сможет перерабатывать в год 25 тысяч коммунальных отходов, что позволит сократить примерно на 40% объём мусора, подлежащего захоронению. Производственный комплекс официально открыли 9 сентября, пробный запуск провели ещё 26 июня, сообщает ГТРК Брянск.

Мусоросортировочная станция в Жуковском районе стала третьей по счёту в Брянской области — подобные комплексы уже работают в Трубчевском и Суражском районах.