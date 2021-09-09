Москва, 9 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Российский рынок «железа» требует очень больших инвестиций, которые не могут быть сделаны самим компаниями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, выступая на сессии «Российское железо для цифровой экономики: ответ национальных чемпионов».

luis gomes За компьютером

«Для рынка российского «железа» нужны специальные меры поддержки, — сказала она. — Если говорить о мировом рынке, то он уже поделен, и достаточно мало ниш, где можно встроиться. Тот же Китай вливает 75 млрд долларов ежегодно для того, чтобы оставаться на тех приоритетных позициях, которые он занимает. США вливают 50 млрд долларов. Понятно, что наши цифры не настолько конкурентны. Однако некоторые страны и некоторые юрисдикции хотят оставаться равноудаленными от этих центров силы, и у нас есть возможность встроиться. Возможности для развития есть».

Она подчеркнула, что рынок «железа» требует достаточно больших инвестиций.

«И они не могут быть сделаны самими компаниями», — сказала Попова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября проход IV Столыпин-форум «Постковидный синдром — экономика по-другому».