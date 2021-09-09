Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Режиссёр Лана Вачовски и Warner Bros. выпустили первый полноценный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections). Ролик был опубликован 9 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Tobias_ET Матрица

Видео начинается со сцены, в которой Томас Андерсон (Киану Ривз) находится на приёме у психиатра, которому жалуется на странные сны. Герой интересуется у врача, не сходит ли он с ума, но не получает внятный ответ на свой вопрос.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» в России состоится 16 декабря 2021 года, в кинотеатрах США его начнут показывать чуть позже — 22 декабря 2021-го. Ранее создатели фильма выпустили необычный тизер, предложив зрителям выбрать «свою реальность».