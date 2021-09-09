Бологое, Тверская область, 9 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Присвоение почётного звания «Город воинской доблести» городу Бологое Тверской области — заслуженно и почётно. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 9 сентября губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района. Глава региона сообщил о решении оргкомитета «Победа» о присвоении Бологое статуса «Город трудовой доблести».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района

«На оргкомитете «Победа» президент детально представил боевую историю города, перечислил факты трудовых и военных подвигов бологовцев, рассказал, как восстанавливались станция и город после налетов вражеской авиации. Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, передавали президенту Российской Федерации, получили очень высокую оценку и достойный результат», — сказал Игорь Руденя.

Всего звания «Город трудовой доблести» ранее были удостоены 32 города России. Решением оргкомитета от 9 сентября к ним добавится ещё 12 городов, в том числе Бологое. Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время.

«В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях в России учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». Особого мужества требовала работа вблизи линии фронта. На важнейший железнодорожный узел Бологое враг сбросил более трех тысяч бомб, и разрушенный город, пути, станцию железнодорожники Тверской области восстанавливали своими силами, делали все, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии», — сказал на заседании оргкомитета Владимир Путин.

С инициативой о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» выступили местные жители, о ней главе государства на недавней встрече сообщил Игорь Руденя.

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В годы Великой Отечественной войны после провала фашистов по захвату города, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб. Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза. 4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое — Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды. В ноябре 1965 на берегу Бологовского озера был открыт гранитный обелиск с вечным огнем.