Руденя о звании «Город трудовой доблести» Бологому: «Почётно и заслуженно»
Бологое, Тверская область, 9 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Присвоение почётного звания «Город воинской доблести» городу Бологое Тверской области — заслуженно и почётно. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 9 сентября губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района. Глава региона сообщил о решении оргкомитета «Победа» о присвоении Бологое статуса «Город трудовой доблести».
Всего звания «Город трудовой доблести» ранее были удостоены 32 города России. Решением оргкомитета от 9 сентября к ним добавится ещё 12 городов, в том числе Бологое. Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время.
С инициативой о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» выступили местные жители, о ней главе государства на недавней встрече сообщил Игорь Руденя.
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В годы Великой Отечественной войны после провала фашистов по захвату города, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб. Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза. 4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое — Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды. В ноябре 1965 на берегу Бологовского озера был открыт гранитный обелиск с вечным огнем.