Хартум, 9 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В районе Хартума потерпел катастрофу боевой вертолёт Ми-24 ВВС Судана, сообщает 9 сентября портал Al Youm As Sabi со ссылкой на бригадного генерала Тахер Абу Хаджа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации

По данным суданских военных, на месте катастрофы найдены и опознаны тела двух членов экипажа. Во время тренировочного полёта на борту Ми-24 были два вертолётчика и два техника.

Причины трагедии пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суданские СМИ сообщили о пропаже одного из трёх вертолетов ВВС Судана, совершавших полёты в бассейне Белого Нила.