Москва, , 16:57 — REGNUM Пользователи приложения «Умное голосование», которое подсказывает фамилию «нужного» кандидата на выборах, могут быть легко идентифицированы, не смотря на заверения организаторов об обратном, сообщил юрист Илья Ремесло.

Голосование Дарья Антонова, ИА REGNUM

Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение «Навальный», куда ФБК перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с легкостью опроверг», — «Беглый директор ФБК* (организация признана в РФ экстремистской)очень старается уверить сторонников, что приложение «Навальный», куда ФБК перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с легкостью опроверг», — цитирует слова Ильи Ремесло Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как подчеркнул эксперт, каждый скачавший приложение оставляет след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии установить.

«С приложением всё вообще просто: оно скачивается через официальный магазин Эппл/Андроид с аккаунта пользователя», — объяснил он, подчеркнув при этом, что в политике приложения прямо указано, что третьи лица имеют доступ к данным пользователей.

Илья Ремесло напомнил об уже состоявшейся утечке данных десяти тысяч пользователей из базы приложения и предупредил всех желающих его скачать о возможности быть обвинённым в сотрудничестве с экстремистской организацией.

Он также заверил, что скачанное приложение может оказаться бесполезным.

«Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно (тем самым, предоставив о себе всю необходимую информацию), а вот воспользоваться не получится», — резюмировал Илья Ремесло.