Кострома, 9 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Костромской области пообещал проконтролировать ситуацию с проломившейся крышей в детском саду, расположенном в селе Боговарово-ИА REGNUM.

Крыша детского сада

Напомним, инцидент в дошкольном учреждении произошёл 2 сентября 2021 года. Рабочие подрядчика, ремонтирующего кровлю детского сада, сложили листовое железо в одном месте крыши. Нарушение технологии привело к тому, что стропильная система над музыкальным залом учреждения не выдержала нагрузки и проломилась.

«Из-за нарушения технологии производства работ подрядчиком в одной из частей крыши произошел пролом стропильной системы, восстановление будет осуществляться за счёт средств подрядчика. Департамент образования и науки Костромской области держит ситуацию на контроле», — прокомментировали ситуацию чиновники.

Детский сад «Сказка» — единственный в Октябрьском районе региона. В учреждении воспитываются 111 детей. Часть из них — 44 ребёнка посещают дежурные группы при школьном интернате, остальные дети до окончания ремонта находятся дома с родственниками. По словам чиновников, перед началомкапремонта кровли основного здания детсада все родители были предупреждены. Места в дежурных группах получили все нуждающиеся.

«На время закрытия детского сада функционируют две дежурные группы в интернате. Перед началом капитального ремонта со всем родителями были проведены консультации о необходимости обеспечения местами, все родители, у кого есть потребность в предоставлении мест - местами обеспечены»

Восстановление крыши проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из федерального бюджета выделили 2,6 млн рублей. По условиям контракта подрядчик — индивидуальный предприниматель Тимургалиев Анас Нуруллович из Марий Эл должен завершить работы до 30 сентября 2021 года. Однако есть риск, что из-за недостатка рабочих исполнитель не успеет привести крышу в порядок в указанные сроки. В связи с этим рассматривается вопрос расторжения договора и привлечения другого подрядчика. Процедура потребует дополнительного времени. Пока ремонтные работы не завершатся, дети не вернутся в здание.