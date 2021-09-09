Москва, 9 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. 25-летний российский центральный полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук пройдет курс лечения в одной из медицинских клиник Германии. В начале 2021-го года футболист получил травму сухожилий. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Миранчук

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук может пропустить от двух до шести месяцев реабилитации.

В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в четырех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в матче с тульским «Арсеналом».

На данный момент стоимость российского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона 2023/24.