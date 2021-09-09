* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 9 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Данные пользователей приложения «Умное голосование», созданного ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), легко могут быть вычислены, по мнению экспертов, сообщает 9 сентября РАПСИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

По словам юриста Ильи Ремесло, создатели этого приложения лукавят, уверяя, что «приложение «Навальный», куда ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным».

Иван] Жданов врёт в очередной раз, как и делал это [экс-глава штабов Алексея НавальногоЛеонид] Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что я с лёгкостью опроверг». Ремесло [Беглый директор ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ)врёт в очередной раз, как и делал это [экс-глава штабов, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что я с лёгкостью опроверг».

По словам юриста, вычислить людей, которые скачивают «Умное голосование», позволят их личные данные, ведь приложение это скачивается через официальный магазин Apple/Android с аккаунта пользователя.

Напомнив об утечке данных пользователей приложения, Ремесло добавил, что для этих людей существует риск быть обвинённым в сотрудничестве с экстремистской организацией. К тому же, отмечает юрист, Роскомнадзор «научился блокировать непосредственную работу приложения».