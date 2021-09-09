Вологда, 9 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Правительство Вологодской области планирует взять два бюджетных кредита. Один из них региональные власти намерены потратить на обновление взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вологды.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, еще один кредит необходим на финансирование расширения одной из автомобильных магистралей Череповца.

«Это два крупных инфраструктурных проекта, которые будут способствовать развитию не только городов, но и всего региона. Для областной столицы важна обновленная воздушная гавань, а улица Мира в городе металлургов и химиков из-за большого потока транспорта требует расширения. Пакет документ в октябре будет рассмотрен конкурсной комиссией, после чего мы получим окончательное решение», — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы могут претендовать на инфраструктурные бюджетные кредиты на 15 лет по ставке 3% годовых.