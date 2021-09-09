Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура Свердловской области подала иск в суд в отношении главы контактного зоопарка «Парк бабочек» в Екатеринбурге. Соответствующая информация имеется в картотеке дел Орджоникидзевского районного суда города.

Incygneia Контактный зоопарк

По итогам проверки надзорное ведомство выявило нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке.

Ранее владельцы учреждения заявили о том, что зоопарк будет закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в «Парке бабочек» змея укусила ребёнка в лицо. Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки инцидента.