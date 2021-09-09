Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Петербург достиг плато по заболеваемости COVID-19, хотя эпидемическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Об этом собщил 9 сентября вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, передает РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса. Санкт-Петербург

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По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц. В настоящий момент в городе переболели коронавирусом 587 399 жителей, при этом привились от него 1 517 533 горожан.

«Ситуация напряженная, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато», — сказал Эргашев.

Напомним, коэффициент распространения инфекции в Петербурге — ниже нормативной единицы, однако в последние дни наблюдались скачки суточной цифры новых зараженных как вниз, так и резко вверх.