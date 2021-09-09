Москва, 9 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Российский и катарский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудят проблему Афганистана на встрече в Москве 11 сентября, сообщила 9 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Отметив, что Аль Тани приедет в Москву 11 сентября с кратким рабочим визитом, Захарова сказала:

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса двусторонних отношений и будет проведен углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане, вокруг него».