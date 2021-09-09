Тобольск, Тюменская область, 9 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Тюменской области за отравление подростков таблетками ответит аптека. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Publicdomainpictures.net Таблетки

Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал на 100 тыс. рублей федеральную сеть аптек «Планета здоровья» (ООО «Полифарм»).

Судом установлено, что 7 июня 2021 года в Тобольске в одной из аптек указанной фирмы фармацевт продала без рецепта 15 — летнему подростку и двум девушкам 15 и 16 лет запрещённый препарат на общую сумму более 500 рублей. Несовершеннолетние после употребления таблеток с отравлением тяжелой степени были доставлены в областную больницу №3.

В судебном заседании фармацевт затруднилась ответить, показывали молодые люди рецепт на препарат или нет. Подростки заявили, что рецепта у них не было.